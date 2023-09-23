Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın mühendisi tutuklandı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, "Cennetten bir köşe" sloganıyla daireleri satılan 12 katlı, toplam 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın enkazında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun da hayatını kaybettiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat günü yakalanıp tutuklandı.
Rezidansın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mühendisi de tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturma kapsamında rezidansın mühendislerinden E.D. (47) hakkında önceki gün yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)