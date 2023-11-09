DHA
Türkiye’de deprem paniği yaşandı.
AFAD, 6 Şubat tarihindeki büyük depremlerden oldukça etkilenen Hatay’ın yeniden sallandığını açıkladı.
Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde 4.8’lik deprem meydana geldi.
Saat 05.32’de meydana gelen depremin derinliği ise 8.28 kilometre olarak açıklandı.
Çevre iller de hissetti
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Sarsıntı nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etti.
Aynı zamanda deprem nedeniyle olumsuz bir durumun oluşmaması da yüreklere su serpti.
Deprem anı kamerada
Ancak deprem anı oldukça korkutucu olduğu gözler önüne serildi.
4.8’lik depremin neden olduğu sarsıntının görüntüleri yayıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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