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- Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı
Hatay'daki patlamada olay yerinde inceleme tamamlandı
Belediye ekipleri patlamanın yaşandığı caddede, temizlik çalışması yaptı. Patlamanın olduğu caddede vatandaşlar balkonlarına Türk bayrağı astı.
- AA
- 27.10.2020 - 08:21
- Güncelleme : 27.10.2020 - 09:21
Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin parmak izi ve delil toplama işlemleri bitti.
İncelemenin tamamlanmasının ardından İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.
Öte yandan patlamanın olduğu caddede vatandaşlar balkonlarına Türk bayrağı astı.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Hatay'ın İskenderun İlçesi Fener Caddesi'nde dün meydana gelen patlama sonrası 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.