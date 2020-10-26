Hatay'da teröristlerin neden olduğu patlama anı çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.

Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.

O ANLARA AİT EN NET GÖRÜNTÜLER

Güvenlik güçleri diğer teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdürürken patlama anına ilişkin yeni görüntüler de sosyal medya hesaplarında dolaşıma girdi.

Patlamanın olduğu caddede bulunan vatandaşlardan biri, o anlara ilişkin en net görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü VİDEO