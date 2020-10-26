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Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü
Hatay'da teröristlerin neden olduğu patlama anı çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 22:05
- Güncelleme : 26.10.2020 - 23:06
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.
Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.
O ANLARA AİT EN NET GÖRÜNTÜLER
Güvenlik güçleri diğer teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdürürken patlama anına ilişkin yeni görüntüler de sosyal medya hesaplarında dolaşıma girdi.
Patlamanın olduğu caddede bulunan vatandaşlardan biri, o anlara ilişkin en net görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü VİDEO