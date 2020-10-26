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    Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü

    Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü

    Hatay'da teröristlerin neden olduğu patlama anı çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 22:05
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 23:06
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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.

    Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.

    O ANLARA AİT EN NET GÖRÜNTÜLER

    Güvenlik güçleri diğer teröristi yakalamak için operasyonlarını sürdürürken patlama anına ilişkin yeni görüntüler de sosyal medya hesaplarında dolaşıma girdi.

    Patlamanın olduğu caddede bulunan vatandaşlardan biri, o anlara ilişkin en net görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Hatay daki patlamanın en net görüntüsü #1

    Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü VİDEO

     

    Hatay daki patlamanın en net görüntüsü #2

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