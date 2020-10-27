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    Hatay'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

    İskenderun ilçesinde teröristlerden biriyle çıkan çatışma ve üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamanın yeni görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 14:26
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    Hatay'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Dün akşam Hatay’ın Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasbeden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı.

    Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı.

    İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYANLAR

    Çatışma ve patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Hatay'da çatışma ve patlama anının yeni görüntüleri İZLE

    Hatay daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı #1

    Hatay daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı #2

    Hatay daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı #3

    Hatay daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı #4

    Hatay daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı #5

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