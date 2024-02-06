Hatay'daki 'Sessiz Yürüyüş'te Lütfü Savaşa'a tepki: Eli kanlı Lütfü Hatay'da deprem felaketinin 1. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Sessiz Yürüyüş" programıyla CHP tarafından tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş protesto edildi. Öfkeli kalabalıktan 'istifa' sloganları yükseldi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin üzerinden tam 1 yıl geçti.

Türkiye, felaketin 1. yılında verdiği binlerce kayba ağlıyor...

Yurdun dört bir köşesinde deprem kurbanları anılırken felaketin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, "Sessiz Yürüyüş" programı düzenlendi.

Bir grup vatandaş da ellerinde meşale, çiçek ve buhurlarla Vali Ürgen Parkı'ndan Köprübaşı mevkiine kadar yürüdü.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de "Sesimi duyan var mı?" diye bağıran vatandaşlar, afette yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Sessiz Yürüyüş'te Özgür Özel ve Lütfü Savaş protestosu

Yürüyüşe, halkta karşılığı olmamasına rağmen tekrar aday gösterilen ve deprem dönemindeki açıklamalarıyla tüm ülkenin tepkisini çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Savaş'ın alana girmesiyle tepkilerin yükselmesi ise bir oldu.

"Eli kanlı Lütfü"

Öfkeli kalabalık Lütfü Savaş'a büyük tepki gösterirken, Savaş ve beraberindekiler yürüyüşte güçlükle ilerleyebildi.

Kalabalıktan, "Lütfü İstifa", "Özgür İstifa", "Eli kanlı Lütfü", sloganları yükseldi.

Hataylılardan İmamoğlu'na: Lütfü'yü istemiyoruz

Yürüyüşe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepkilerin hedefi oldu.

Hataylılar, İmamoğlu'na da Savaş üzerinden tepki gösterdi. Kalabalık, İmamoğlu'na "Hatay Lütfü'yü istemiyor" sözleriyle seslendi.

"Kentsel dönüşüme hayır' mitingleri"

Lütfü Savaş, depremden hemen sonra yaptığı açıklamalarla acılı Hataylıların ve tüm Türküye'nin tepkisini çekmişti. Savaş, depremden sonra uzun süre ortalıkta görünmezken, CHP tarafından 'alternatif yok' açıklamasıyla tekrar aday gösterilmişti.

Savaş'ın, depremden önce ise kentsel dönüşüme karşı çıkarak 'kentsel dönüşüme hayır' mitingleri ortaya çıkmıştı.