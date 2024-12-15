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DHA

Suriye'de tarihi anlara şahitlik edilirken ortaya çıkan bazı bilgiler ise kan donduruyor.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi devrilmesi sonrası rejim lideri Esad Rusya'ya göçmen olarak kaçtı.

Esad rejiminin devrilmesi sonrası dikkat çeken birçok gelişme meydana gelirken Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezleri açılıp, işkencelerin boyutları da ortaya çıkartıldı.

Bu hapishanelerde biri olan Sednaya cezaevine ilişkin açıklamalarda bulunan Hatay'da yaşayan Suriyeli Naver İsmail, ağabeyinin ve kardeşinin bu hapishanede işkence ile öldürüldüğünü açıkladı.

HÜRRİYET VE ÖZGÜRLÜK EYLEMİNE KATILDIĞI İÇİN TUTUKLANDI

Suriye’deki iç karışıklığın yaşandığı 2016 yılında ülkesini terk ederek Reyhanlı ilçesine yerleşen muhasebeci Naver İsmail, kardeşlerinin yaşadığı dramı anlattı.

Ağabeyi Samet’in 2011’de Lazkiye’de, kardeşi Usame’nin ise 2012’de hürriyet ve özgürlük eylemine katıldığı için tutuklandığını bildirdi.

Ağabeyi ve kardeşinin nerede olduğunu uzun süre öğrenemediklerini anlatan İsmail, tutuklandıktan 1,5 yıl sonra önce Adra Cezazaevi’nde olduklarını sonrasında da Beşar Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Cezaevi’ne nakledildiklerini aktardı.

İŞKENCE UYGULANMIŞ

Annesinin birkaç kez Sednaya Cezaevi’nde ağabeyi Samet ile çok kısa süre görüşebildiğini, işkence nedeniyle perişan halde olduğunu kaydeden İsmail, 2015 yılında ağabeyinin öldüğüne dair belge verildiğini, kardeşi Usame’nin de 2013’te ölüm belgesiyle nüfus kaydından düşürüldüğünü sonradan öğrendiklerini ifade etti.

"BİZE SADECE ÖLÜM BELGELERİ ULAŞTI"

Kardeşlerinin cenazesini bile teslim alamadıklarını kaydeden Naver İsmail, şöyle konuştu:

Annem her ziyaretinde ağabeyimin sağlık durumunun daha kötüye gittiğine tanıklık etti. Ağabeyim ağır işkence gördüklerini anlatmış. İki kardeşim de Beşar Esad rejiminin işkence merkezi Sednaya Cezaevi’nde işkenceyle öldürüldü. Bize sadece ölüm belgeleri ulaştı. Cenazeleri bile teslim edilmedi. Suriye özgürlüğüne kavuşunca Sednaya Cezaevi’nden çıkarılan tutuklulara kardeşlerimizi sorduk, tanıyan çıkmadı. Biz de artık öldüklerine kanaat getirdik.

"ALLAH RAZI OLSUN, BİZE İNSANLIK YAPTINIZ"

Naver İsmail, ülkesine dönmek için hazırlıklarına başladığını belirterek, “Türkiye’den memnunuz, halkından, devletinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan memnunuz. Allah razı olsun, bize insanlık yaptınız. Çok teşekkür ederiz. En kısa sürede kurduğumuz işimizi, düzenimizi ayarlayıp, toparlanacağız ve gideceğiz” ifadelerini kullandı.