Hatay'daki yangında bayılan itfaiyeci görevine döndü

Bir evi söndürürken dumandan etkilenip, baygınlık geçiren itfaiye eri bir gece hastanede tedavi gördükten sonra mesaiye başladı.

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi yakınlarında 9 Ekim'de saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle İskenderun ile Arsuz ilçesine de sıçradı.

Yerleşim bölgelerini de tehdit eden yangın, 2 günlük müdahalenin ardından cumartesi akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale çalışmalarında canları pahasına çalışan itfaiye ekibinden 1 çocuk babası Serhan Yalnız, Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi’nde bir evi yanmaktan kurtarırken, dumandan etkilenip, baygınlık geçirdi.

GÖREVE DÖNDÜ

Öğretmen Reyhan Kılınç, sosyal medya hesabından evini söndüren Yalnız'a teşekkür ederek, 'Evimizi ona borçluyuz. Allah ondan razı olsun' mesajı paylaştı. Hastaneye kaldırılan Yalnız, tedavisinin ardından görevi başına geri döndü.

"DUMANDAN ETKİLENİP BAYILMIŞIM"

Yangın söndürme çalışmalarında yaşadıklarını anlatan itfaiye eri Serhan Yalnız, gelen ilk ihbarın ardından sahaya çıktıklarını, açlık ve uykusuzluk dinlemeden alevlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Gece saat 01.30 sıralarında alevlerin, Karahüseyinli Mahallesi’ne sıçradığı bilgisi geldi. Biz de hemen mahalleye gittik ve iki evin yandığını gördük. Görev arkadaşlarımla birlikte ilk evi söndürdük ve ben aşağıdaki eve geçtim. Bodrum katında yangın başlamıştı ve söndürme işlemine başladım. O sırada evdeki kömürler yanıyordu. Dumandan etkilenip, bayıldım" dedi.

"GÖREV KUTSALDIR"

Görevini, gönüllülük esasıyla yaptığını kaydeden Yalnız, "Bu bir ekip işi ve biz de tüm arkadaşlarımızla canımızı hiçe sayıp, yangını kontrol altına almak istedik. Reyhan hanımın evini kurtardım ve kendisi bana teşekkür etti. Hastaneye kaldırıldığımı ailemin bilmemesini istiyordum ancak haber vermişler. Babam başımda beklemiş. Saat 05.30’da kendime geldim ve 10.00 gibi daireye dönüp, görevimin başına geçtim. Arkadaşlarımı yalnız bırakamazdım. Görev kutsaldır" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantürk ise tüm ekiple sahada olduklarını ve yangını güçlü bir müdahaleyle kontrol altına aldıklarını belirtti.































