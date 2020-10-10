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    Hatay'daki yangında oğlu için alevlere koştu

    Hatay'daki yangında oğlu için alevlere koştu

    Belen ilçesinde alevlerin oğlunun evine yaklaştığını gören kadın eve doğru koşmaya başladı. Görevliler kadını zor sakinleştirdi.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 19:51
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    Hatay'da dün ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

    Önü alınamayan alevler Belen’in Sarımazı Mahallesi'ne ulaştı.

    Devasa alevler bir anda mahalleyi sardı. Binalar ve araçlar alevlerin arasında kalırken vatandaşlar canlarını zor kurtardı.

    Hatay'daki yangında oğlu için alevlere koştu VİDEO

    OĞLUNUN EVİNE KOŞTU

    Bir kadın ise oğlunun yaşadığı mahalleye gelip onu kurtarmak istedi.

    Hızla yangın bölgesine koşan kadın, çelik bariyerlerden atlayıp oğlunun evine gitmek istedi.

    Hatay daki yangında oğlu için alevlere koştu #1

    GÖREVLİLER ZOR DURDURDU

    Oğlunun alevler arasında kaldığını düşünen anneyi bölgedeki ekipler güçlükle durdurdu.

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    OĞLUNUN İYİ HABERİNİ ALDI

    Evladını kurtarma telaşıyla canını hiçe sayan anne iyi haberi daha sonra aldı.

    Dumandan etkilenen oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

    Belen’de yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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