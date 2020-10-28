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    Hatay'daki yangının boyutu gün yüzüne çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerin yaktığı ormanlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 10:40
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    Hatay'daki yangının boyutu gün yüzüne çıktı

    Hatay'da 2 gün önce terör saldırısı polislerin dikkatiyle önlenen PKK bu kez de ormanları hedef aldı.

    İskenderun ilçesinin 4 farklı noktasında dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

    Hatay'daki yangının boyutu gün yüzüne çıktı VİDEO

    YANGINLAR KONTROL ALTINDA

    İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor.

    Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Hatay daki yangının boyutu gün yüzüne çıktı #1

    HAYVANLAR ZARAR GÖRDÜ

    Yangında bazı yaban hayvanlarının da etkilendiği görüldü. Orman yangınında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

    Hatay daki yangının boyutu gün yüzüne çıktı #2

    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SÖZÜ

    Öte yandan Hatay'a yönelik PKK'lı teröristlerin saldırılarının artması üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözü sosyal medyada fazlasıyla paylaşılmaya başlandı.

    Türkiye'nin dört bir yanından Hatay için destek mesajları paylaşıldı.

    Hatay'da yaklaşık bir ay önce PKK'lı teröristlerin ormanları yakması sonucu büyük bir tehlike atlatılmış, ormanlık alanlarda başlayan yangınlar yerleşim yerlerine sıçramıştı.

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