Hatay'daki yıkım çalışmaları kavurucu sıcakta da devam ediyor Deprem sonrasında yeniden ayağa kaldırılmak için son sürat mücadele verilen Hatay'da işçiler 40 dereceyi aşkın sıcağa rağmen çalışıyor.

İHA

Türkiye 6 Şubat tarihinde deprem felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da ekipler, hasarlı binaların yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

40 dereceyi aşkın sıcaklıkta yıkım çalışması

Antakya ilçesinde ekipleri en çok zorlayan ise Afrika sıcakları oluyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte iş makinesi operatörleri, litrelerce su içerek ve klima ile direnmeye çalışıyor.

"Hatay'ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz"

İş makinesi operatörü Mehmet Kartal, Sivas’tan Antakya’ya geldiğini belirterek “Depremden sonra Sivas’tan geldim. Havalar çok sıcak. Şu an hava 40 dereceden fazla ama makinenin üstünde 45’i de geçiyor. Zor olsa da mecburuz. Ortalama 8-10 litre su içiyorum. Tam tempo çalışmaya devam ediyoruz. Bir an önce Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz.” dedi.

"Makinanın kliması var onunla dayanmaya çalışıyorum

İş makinesi operatörü Asım Kartal ise çalışmaların toz içerisinde sıcakla birlikte zorlu olduğunu ifade ederek, “Şu anda hava çok sıcak. Sıcaktan dolayı terliyoruz. Çalışmalar toz içerisinde devam ediyor. Makinenin kliması var, onunla dayanmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu