Hatay'dan göçüş hikayesi: Kocaeli'ye taşınarak hayata tutundular Depremde yakınlarını kaybeden iki spor antrenörü Hatay'dan Kocaeli'ye taşınıp yeni bir hayat kurarken, yıllardır hayal ettikleri spor salonunu açtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden yüzlerce vatandaş yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

Bunun bir örneği de depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan 24 yaşındaki Emre Kumru ve 25 yaşındaki Bülent Erkan oldu.

Deprem sonrası Kocaeli'ne taşındılar

Evlerini, akrabalarını, işlerini kaybeden iki antrenör arkadaş, yeni bir hayat için Kocaeli'ne taşındı.

Spor kulübü açtılar

Kocaeli'de ilk önce spor kulübünde antrenörlük yapan iki arkadaş, biriktirdikleri parayla yıllardır hayalini kurdukları spor kulübünü açtı.

Yeni baştan hayat kuran iki arkadaş, depremin birinci yılında acılarını hala kalbinde yaşıyor.

"Bu işe giriştiğimizde arkamızda kimse yoktu"

Yaşanan felaketten sonra Başiskele'ye taşındıklarını söyleyen Emre Kumru, "Kocaeli'ye gelince 5-6 ay kadar başka bir spor salonunda çalıştık. Depremin etkilerini atlattıktan, kendimize biraz gelmeye başladıktan sonra bir şeyler yapmak zorunda kaldık. Kendi hayatımızı devam ettirmek zorundaydık. Arkadaşımla uzun zamandır hayalimiz olan işi Kocaeli’de yapma kararı aldık. Bu işe giriştiğimizde arkamızda kimse yoktu. Her zaman tek başımızaydık. Her işin altından tek başımıza kalktığımız gibi bu işten de çıktık. Buralara gelebildiğimiz için 'Çok şükür' diyoruz. Ortağımızla beraber uzun yıllardır arkadaşlığımız devam ediyor. Beraber bu kulübü kurduk." ifadelerini kullandı.

"Çıkmak için ikinci kattan atlamak zorunda kaldım"

Dükkanın tamamen inşaat halinde olduğunu söyleyen Kumru, "Dükkanın su tesisatından, elektrik tesisatına, boyasına kadar hiçbir şeyi yoktu. Ustalarla, ortağımla beraber çalıştık, boya badana yaptık. Birinci derecede ailemi kaybetmedim ama diğer akrabalarımı kaybettim. Hatay’da çalıştığım iş yerinin üst katında kalıyordum. Deprem anında masanın altına girdim. Sarsıntı devam edince dolap üstüme yıkıldı. Çıkmak için ikinci kattan atlamak zorunda kaldım. Benim aile evim şehir dışına uzakta olduğu için yıkılmadı. Ortağımla beraber yaşıyorum, ev yaşantımız öğrencilik hayatı gibi devam ediyor. Spor salonumuz 15 gündür açık. Salonun tadilat aşaması bir ay kadar sürdü." şeklinde konuştu.

"Spor salonundaki tüm işleri kendimiz yaptık"

Yaşadıkları zorluklardan bahseden Emre Kumru, "Antakya’da yaşadığımız felaketten sonra şehir harabe haldeydi. Çalışabileceğimiz herhangi spor salonu yoktu. Tüm düzenimizi Kocaeli’ne taşıma kararı aldık. Belli yerde 6 ay taşındıktan sonra Başiskele’ye taşındık ve kulübümüzü kurduk. Tadilat aşamasında duvar ustası olduk. Boyacı olduk, inşaat işçisi olduk. Spor salonundaki tüm işleri kendimiz yaptık. Kimseden destek almadan çabamızla işleri hallettik." dedi.

"Anneannemi sırtıma alarak evden çıktım"

Depremde evleri yıkılan Bülent Erkan, “Hatay’da deprem zamanında yaşadığımız apartmanın bir katı çöktü. Anneannemi sırtıma alarak evden çıktım. Çok kötü bir gündü. İkinci dereceden akrabalarımıza ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadıklarımız, haber alamadıklarımız oldu. Depremde babaannem, teyzem ve eniştemi kaybettim, onları enkazdan ben çıkardım. Uzaktan akraba olarak anne tarafımdan 20, baba tarafımdan 4 kişiyi kaybettim." dedi.

"Hatay’a gitmeyi istiyorduk, iş yerini kurunca bu mümkün olmadı ama kalbimiz orada"

Depremden 5 gün sonra ailesi ile Kocaeli'ne geldiklerini söyleyen Erkan, "Kocaeli’de bir kulüpte işe başladım. 10 ay çalıştıktan sora ortağımla spor salonu açtık. Şu an 20’yi aşkın üyemiz var. Hatay’da da antrenörlük yapıyordum, şu an yüksek lisans yapıyorum. Normalde bugün depremin yıl dönümü, Hatay’a gitmeyi istiyorduk ama iş yerini kurunca bu mümkün olmadı ama kalbimiz orada. Emre ile 8 yıllık arkadaşlığımız var, Antakya’da da aynı kulüpte çalışıyorduk." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)