Hatay'dan son seçim anketi: AK Parti 16 puan fark attı! ADA Araştırma tarafından Hatay'da yapılan seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Lütfü Savaş'ın yüzde 32.1'lik oy aldığı araştırmada, AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ü tercih edenlerin oranı yüzde 48.4 oldu.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yalnızca 15 gün kaldı.

Bu kapsamda yerel seçim takvimi yaklaştıkça bazı şehirlerde oy tercihlerinin nasıl şekilleneceği merak edilmeye başlandı.

Bu şehirlerden biri de İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay oldu.

CHP bilindiği üzere Hatay'da, kamuoyunun tepkilerine rağmen mevcut başkan Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermişti.

CHP gelen tepkilere kulak tıkayıp Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi

AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk olurken, İyi Parti Nusret Cömert ile seçime hazırlanıyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise Gökhan Zan’la yarışa girecek.

Son olarak ADA Araştırma Hatay’da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın oy kaybı dikkat çekti.

AK Parti yüzde 48'le ilk sırada: Savaş'a 16 puan fark attı

Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullandı.

Yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı.

Öntürk yüzde 48,4 ile birinci olurken, Lütfü Savaş’la arasında 16 puan fark olduğu görüldü.

Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.

İyi Partili Nusret Cömert ise yüzde 4,9'luk oy oranında kaldı.

İşte o tablo

İşte Hatay'dan son seçim anketi...

Mehmet Öntürk: %48,4

Lütfü Savaş: %32,1

Gökhan Zan: %7,4

Nusret Cömert: %4,9

Diğer: %7