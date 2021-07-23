Hatay’ın ana vatana katılmasının 82’nci yıl dönümü kutlandı

Ana vatana katılmasının 82’nci yıl dönümü kapsamında program düzenlendi. Program kapsamında şehitlerin kabri ziyaret edilerek dualar okundu.

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Tören Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tayfun Çağan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya'ın Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tetikoğlu, şeref defterini imzaladı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tetiklioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kuvayımilliye ruhuyla hareket eden Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını belirtti.

“BİZLERE DE BÜYÜK BİR SORUMLULUK BIRAKTINIZ”

Tetiklioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizler Milli Mücadele'de ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa ederken bizlere de büyük bir sorumluluk bıraktınız. Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak vazifemiz olacaktır. Hatay'ın ana vatana katılması, bir şehrin vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir.”

ŞEHİTLER İÇİN KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Program Antakya Şehitliği'nde devam etti. Vali Vekili Tetikoğlu ve beraberindekiler kabirlere karanfil bıraktı.

Program şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle tamamlandı.