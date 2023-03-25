Hatay'ın Defne ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

AA

Türkiye afetlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 1 aydan fazla zaman geçti.

Afet bölgelerinde hayat normale dönerken enkaz kaldırma işlemleri de tamamlanıyor.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da hasar tespit çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Defne Kaymakamlığından yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen ilçedeki binalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kesin hasar askı listelerinin mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Listeler 30 gün boyunca 23 Nisan 2023 tarihine kadar mahalle muhtarlıklarında askıda kalacaktır. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından e-devlet sistemine de gerekli veriler girilmiştir.



İtiraz etmek isteyen vatandaşlarımız, halen Defne Kaymakamlığı olarak kullanılan Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 212 adresinde bulunan Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesi bahçesindeki Hasar Tespit İletişim Ofisine veya Çekmece Mahallesi Samandağ Bulvarı No: 4/11 adresinde bulunan eski Defne Kaymakamlığı binası bahçesinde hizmet vermekte olan Hasar Tespit İletişim Ofisine itiraz dilekçelerini aşağıda belirtilen tarihler arasında fiziki olarak verebilecekler ya da yine aynı tarihler arasında e-devlet üzerinden 'Hasar Tespit Sorgulama ve İtiraz İşlemleri' sekmesinden elektronik ortamda itiraz dilekçelerini oluşturabileceklerdir.



Kesin hasar askı listeleri ile birlikte askı itirazları 25 Mart 2023 tarihinde başlayacak, 23 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da son bulacaktır.