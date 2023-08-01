Hatay'ın kırsal mahallelerinde 25 deprem konutunda sona gelindi Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı kentte kırsal mahallelerdeki afetzedeler için yöresel mimariye uygun 2 bin 283 köy konutu için çalışmalar devam ediyor.

AA

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Türkiye'nin deprem felaketleriyle mücadelesi sürüyor.

50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli afet, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti.

Devletin tüm imkanları, yerle bir olan ve adeta enkaza dönen şehirler için seferber edildi.

6 Şubat'tan bu yana da afetzedeler için büyük bir mücadele yürütülüyor.

Öyle ki, söz verildiği gibi 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan konutlarda sona gelindi. Örnek daireler de tamamlandı.

Mimari ve yöresel yapıya uygun inşa edilen konutlar, vatandaşlara adeta güven veriyor.

"34 bin 129 köy evimizi inşa edeceğiz"

Bu çalışmalardan biri de büyük hasar alan Hatay'da yürütülüyor. Kent merkezlerinin yanı sıra köylerde ve kırsal mahallelerde de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, köy evleri için yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:

Hatay'da yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımını aralıksız sürdürüyoruz. Toplamda 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz. İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık. 6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık. Hatayımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için sağlam ve güvenli köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.

Kırsal mahalleler de ayaklandırıldı

Öte yandan bölgede çok katlı binaların yanı sıra kırsal mahallelerdeki bazı evler de yıkıldı, hasar gören yapılar oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce buralardaki depremzedeler için köy tipi konutlar yapılması kararlaştırıldı.

2 ay önce temeli atılan konutlar bitti

İhale sürecinin ardından yüklenici firma tarafından kent genelinde 2 bin 283 köy konutunun yapımı başladı.

Bu tip konutların yapımının sürdüğü Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde, 17 Nisan'da temelleri atılan 47 evin 25'inde kaba inşaat tamamlandı.

Tek katlı, 124 metrekare, 3+1 şeklinde inşa edilen konutlar, ince işçilik ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

"Evleri çok beğeniyorlar"

Babatorun Mahallesi'ndeki köy konutlarının yapımında çalışan inşaat mühendisi Esra Abdulganioğlu şu ifadeleri kullandı:

25 konutta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer 22'sinin ise kaba inşaatı devam etmektedir. Evlerimiz 3+1 ve 124 metrekare olarak dizayn edilmiştir. İnce iş, kaba iş hepsinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem depreme dayanıklı konutlar inşa etmeye çalışıyoruz hem de halkımızın beğeneceği yöresel mimariye uygun evler yapıyoruz. Köy halkımız için bazı evleri bitirdik, örnek daire olarak onlara sunduk. Sürekli vatandaşlarımız geliyor. Evleri çok beğeniyorlar. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor.

"Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin"

Babatorun Mahallesi Muhtarı Ahmet Özer de depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında yer aldığını belirterek, "Depremzedelerin sabırsızlıkla beklediği evler bitmek üzere. En kısa zamanda çevre düzenlemesi biter bitmez depremzedelere teslim edeceklerini bize bildirdiler. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Evler güzel, villa tipinde, depreme dayanıklı ancak bu kadar güzel ev yapılır." ifadelerini kullandı.