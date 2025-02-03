Hatay'ın simgesi oldu: Defne Devlet Hastanesi depremden sonra binlerce hastaya şifa dağıttı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçti.

6 Şubat'ta 2'nci yıl dönümü kapsamında kayıpları anılacak felaketten sonra bölgedeki yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda depremden hemen sonra Hatay'da inşasına başlanan ve kısa sürede hizmete giren Defne Devlet Hastanesi dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart 2023'te temeli atılan ve iki ayda tamamlanan hastane, depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

Defne ilçesinin Bostancık Mahallesi'nde yer alan hastanede, 128 doktor ve 309 hemşire, depremzedelere en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çalışıyor.

19 BİN AMELİYAT GERÇEKLEŞTİ

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, hastanede tüm branşlarda sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi.

Hastanede 2023'te açıldığı 21 Mayıs'tan aralık sonuna kadar 180 bin poliklinik, 6 bin 300 acil sağlık hizmeti sunduklarını belirten Kavvasoğlu, şöyle devam etti:

2024'te de toplam ayakta bakılan hasta sayımız 740 bini geçti. Acile başvuru sayımız da 240 bin civarındaydı. Servis ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız da 18 binlere ulaştı. 11 odalı ameliyathanemizde, günübirlik ameliyatlar dahilinde 19 bin civarı ameliyat gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE RAĞBET GÖRÜYOR

Kavvasoğlu, hastanenin açıldığı günden bu yana bölge halkına kesintisiz hizmetini sürdürdüğünü ifade etti.

Hastanedeki her birimin tam donanımlı hizmet verdiğini vurgulayan Kavvasoğlu, "Defne Devlet Hastanesi acil durum hastanesi olarak planlanmış olmasına rağmen oldukça ileri teknolojik aletler ve cihazlar hastanemizde mevcut onun için çevre ilçelerimizden rağbet gören bir hastane." diye konuştu.

"ŞEHRİN VE TÜRKİYE'NİN SEMBOLÜ"

Kavvasoğlu, hastanede son olarak 16 yataklı palyatif bakım merkezinin de hizmete girdiğini belirtti.

Hastanenin merak uyandıran bir yapısının olduğunu belirten Kavvasoğlu, şunları kaydetti:

Defne Devlet Hastanesi bu şehrin ve Türkiye'nin sembolü oldu, herkesin göz bebeği. İnanın sadece şehir dışından değil ülke dışından bile ziyaretçisi oluyor, insanlar merak edip gelip bakıyorlar. Bu kadar kısa sürede yapılan hastane karşısında adeta şaşkına dönüyorlar.

Kavvasoğlu, sahip oldukları modern görüntüleme merkezleri sayesinde hastaların başka illere gitmesinin önüne de geçtiklerini sözlerine ekledi.