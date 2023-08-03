İHA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında Hatay geliyor...

Depremin ardından geçen yaklaşık 6 ay içerisinde kenti ayağa kaldırmak içim çalışmalar sürüyor.

Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı da depremde ciddi hasar almıştı.

Çarşı içerisinde bulunan 2 bin 500 iş yerinden 600'ü yaşanan depremlerde yıkılmıştı.

Depremde kapatılan ve hasar gören iş yerlerinin tadilatı yapıldıktan sonra tekrardan açıldı.

Uzun Çarşı esnafı da kepenklerini açarak çalışmaya başladı.

Uzun Çarşı'da baharat dükkanı olan Mehmet Tanrısever, şöyle konuştu:

Depremin ilk günlerine göre daha iyi durumda çarşı, insanlar gelmeye başladı. Esnaf dükkanlarını açıyor, az da olsa ekmeğimizi çıkartabiliyoruz artık. Dükkanlarımız açıldı. Uzun Çarşı bölge bölge olarak toparlanmaya başladı.



Bizim bulunduğumuz baharatçıların kasapların bulunduğu bölüm restore edildi. Çarşı içerisinde altyapı çalışmaları yapıldı. Bunlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor.