Hataylı çiftçiler, bahçe bakımı için geri dönüyor Büyük felaketten etkilenerek farklı illere giden Hataylı çiftçiler, hasat zamanını boş geçirmemek için memleketlerine geri gidiyor.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketten Hatay da büyük oranda etkilendi.

Hatay sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin toprağı en verimli bölgelerinden Amik Ovası'ndaki çiftçiler de depremzedeler arasında.

Özellikle Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki geniş tarım arazileri ile bağ ve bahçelerle geçimini sağlayan bazı vatandaşlar, evlerinin hasar alması nedeniyle il dışında veya daha az zarar gören ilçelerdeki yakınlarının yanına yerleşti.

Geri dönüyorlar

Şeftali, nektari, kayısı, zeytin ve üzüm bahçelerinin yanı sıra havuç, buğday, soğan, patates, maydanoz, marul, salatalık, mısır ve pamuk tarlalarında da üretim yapan çiftçiler, hasat zamanını boş geçirmek istemedi.

Bunun üzerine çiftçiler, hazırlıklarını yapmak üzere köylerine geri geliyor.