Hataylı depremzede FOX TV'de söyledi: 'Herkes şov için buradaydı' Afetzedeleri anmak için düzenlenen programda FOX TV mikrofonlarına konuşan kadın, "Yanımızda olanlar da seçimden sonra keşke yardım etmeseydik dediler" sözleriyle tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Hatay'da 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yaşamını yitirenler 'Sessiz Yürüyüş' programıyla anıldı.

Burada afetzedeler duygusal anlar yaşadı.

Hayatını kaybeden yakınları için gözyaşları döken Hatay halkı, bu süreçte kendilerine yönelik yapılan eleştirileri de unutmadı.

O anlar, deprem sürecinde afet bölgesinde propaganda yapan FOX TV ekranlarına yansıdı.

"Keşke yardım etmeseydik dediler"

Depremzede kadın, kendisine uzatılan mikrofona şöyle konuştu:

"Herke şov için buradaydı, yanımızda olanlar da seçimden sonra keşke yardım etmeseydik dediler. Bizim bizden başka hiç kimsemiz yok."

Deprem bölgesinde tepki gördüler

Zorlu günlerde bölgede yayın yaparak yapılan yardımları göstermekten kaçınan FOX TV, vatandaşlardan tepki görmüştü.

Eda Ece depremzedeleri hedef aldı

Öte yandan katıldığı bir programda da depremzedeleri hedef alan oyuncu Eda Ece, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.”

Bu sözler büyük tepki çekmişti.