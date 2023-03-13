Hataylı depremzede konteyner almak isterken dolandırıldı Felaketin yaşandığı kentte evi yan yatan depremzede, 2 tane konteyner almak istediği siteye bir tanesinin parasını gönderdikten sonra dolandırıldığını fark etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 ay geçti.

Yıkıcı depremin ardından tek yürek olan vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için çabalıyor.

Bir diğer yandan ise yaşanan felaketi fırsat bilen dolandırıcılar, depremzedeleri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Vatandaşları farklı vaatlerle ağlarına düşüren dolandırıcıların yeni oyunu konteyner oldu.

Evi yan yattı konteyner almak istedi

Depremin vuruğu yerlerden Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Halil İbrahim İnce'nin evi, yan yatarak ağır hasar aldı.

Köpekleri sayesinde kurtulan İnce, Arsuz'un Akçalı Mahallesi'nde dedesinden kalan bahçeye iki konteyner koyarak burada yaşamayı planladı.

120 bin TL'ye anlaştı

Sosyal medyadan konteyner satışı yapan bir sayfa ile iletişime geçen İnce, iki konteyner için 120 bin TL'ye anlaşma yaptı.

60 bin TL gönderdi

Anlaşma sonrasında firmanın güvenilir olup olmadığını öğrenmek için bir akrabasını verilen adrese gönderen İnce, söylenen firmanın varlığını teyit etti.

Bu güvenceyi alan İnce, iki konteyner için anlaştığı paranın yarısı olan 60 bin TL'yi 5 ayrı havale ile banka yoluyla ödedi.

Dolandırıldığını fark etti

Bir süre oyalanan İnce, dolandırıldığını anlayınca durumu, firmanın olduğu şehir Konya'nın İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

4 gün daha dolandırıcılarla telefon trafiğini sürdüren İnce'nin irtibatta olduğu numaraya bir daha ulaşılamazken, sosyal medya hesapları da kapandı.

"Başımıza gelenler yarın sizin başınıza da gelebilir"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Halil İbrahim İnce şu şekilde konuştu: