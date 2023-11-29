AA

Depremzedeler için canla başla mücadele ediliyor.

6 Şubat'tan bu yana devam eden konut çalışmaları, hızla ilerledi.

Öyle ki birçoğu teslim edilme aşamasına geldi.

Dört dörtlük konutlar inşa edildi

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde güvenilir ve dört dörtlük konutlar inşa edildi.

Öte yandan afetzedelerin kolayca konut sahibi olması için de Bakan Mehmet Özhaseki, önemli projeleri hayata geçirdi.

25 köy evinde sona gelindi

Çalışmaların yürütüldüğü kentlerden biri de Hatay.

Altınözü ilçesinde, inşaat çalışmaları tamamlanan Babatorun Mahallesi'ndeki 25 köy evinin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

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Hazır hale getirildi

Anahtarları hak sahiplerine teslim edilen konutların yollarını düzenleyen ekipler, peyzaj işlemlerine devam ediyor.

Eşyasıyla hazır hale getirilen konutlar, Anadolu Ajansı ekiplerince FPV drone ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)