Hatay'a şehit ateşi düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, dün acı haberi duyurdu.
3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca personel ve malzeme sevki esnasında araç arızası yaşandı.
Şehit haberi baba ocağına ulaştı
Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, araca müdahale ederken aniden hareket etmesiyle şehit oldu.
23 yaşındaki Sözleşmeli Er Kel’in acı haberi, Hatay’ın Hassa ilçesindeki baba ocağına gece saatlerinde ulaştı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet ve Fatma Kel çiftinin 12 çocuğundan biri olan şehit için bugün askeri tören düzenlendi.
Yakınlarının gözyaşı döktüğü cenazede, şehidin ailesi duygusal anlar yaşadı.
Çok sayıda vatandaş katıldı
Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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