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Hataylı şehit için memleketinde tören düzenlendi

Hataylı şehit için memleketinde tören düzenlendi Askeri aracın arızalanmasının üzerine müdahale ederken aniden hareket etmesi ile şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, son yolculuğuna uğurlandı.