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Hatay'da depremin yaraları devlet eliyle sarılsa da yaşanan acılar unutulmuyor.

Binlerce binanın yıkılmasıyla yakınlarını kaybeden bölge halkı, CHP'li Başkan Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerini ilk günden bu yana sürdürüyor.

Ölüme terk edildiklerini ve çalışmaların yapılmadığını belirten vatandaşlar Savaş'ın yeniden aday olmasından da rahatsız.

Tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş ise söylenenlere aldırış etmeden bugün basın toplantısı düzenledi.

"Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım"

Adaylıktan çekilmeyeceğini söyleyen Savaş, şu ifadeleri kullandı:

Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Olayı tek bir kişi üzerine yıkmak doğru olmaz. Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz.