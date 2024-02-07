Hatay'da depremin yaraları devlet eliyle sarılsa da yaşanan acılar unutulmuyor.
Binlerce binanın yıkılmasıyla yakınlarını kaybeden bölge halkı, CHP'li Başkan Lütfü Savaş'a yönelik tepkilerini ilk günden bu yana sürdürüyor.
Ölüme terk edildiklerini ve çalışmaların yapılmadığını belirten vatandaşlar Savaş'ın yeniden aday olmasından da rahatsız.
Tepkilerin odağındaki Lütfü Savaş ise söylenenlere aldırış etmeden bugün basın toplantısı düzenledi.
"Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım"
Adaylıktan çekilmeyeceğini söyleyen Savaş, şu ifadeleri kullandı:
Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Olayı tek bir kişi üzerine yıkmak doğru olmaz. Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz.
Depremin 1. yılında yaşananlar
Dün asrın felaketinin yıl dönümüydü.
5 Şubat akşamı başta deprem bölgesinde anma programları düzenlendi.
Hatay'da da halk sokağa dökülerek 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Programda bulunan CHP Lideri Özgür Özel ve Lütfü Savaş adeta bölgeden kovuldu.
Öfkeli kalabalık Lütfü Savaş'a büyük tepki gösterirken kalabalıktan, "Lütfü İstifa", "Özgür İstifa", "Eli kanlı Lütfü", sloganları yükseldi.
Bunun üzerine Savaş'ın adaylığı tartışılmaya başlandı.
Ancak CHP, Lütfü Savaş'ı aday göstermekte kararlı.
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