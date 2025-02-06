Hatayspor'dan stadyum açıklaması: Ağır hasarlı ve yıkılacak

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından en büyük etki Hatay'da yaşandı.

Yıkımın yaşandığı kentte hayat mücadelesi devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"STADIMIZ AĞIR HASARLI VE YIKILACAK"

Çinçin, "Stadımız ağır hasarlı ve yıkılacak. Hatayspor, Mersin'de oynuyor. Kendimizi öksüz hissediyoruz, Hatay'a dönmek istiyoruz." dedi.

"STADYUMU GÜÇLENDİRMEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

"Gelecek sene İskenderun Belediyesi'nin stadyumu var orada oynamak istiyoruz." diyen Çinçin, "Kamp tesislerini de İskenderun'da yapmak istiyoruz. Bizim stadyumu güçlendirmek çok mümkün görünmüyor. Bu stadyum yıkılacak maalesef." dedi.

Çinçin sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz bu kadar zaman bekleyemeyiz gelecek sezon İskenderun'daki 8-9 bin kişilik stadyumda oynamak istiyoruz. Hem Antakya'ya hem İskenderun'a 15'şer bin kişilik stadyum projesi var.

HATAYSPOR'DAN İSİMLERDE VEFAT ETTİ

Son maçını depremden saatler önce Hatay'da oynayan bordo beyazlı ekipte Ganalı futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 15 yaş altı oyuncusu Fatin Can, 14 yaş altı futbolcusu Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber, depremde hayatını kaybetmişti.