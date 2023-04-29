Hava aracı 'Cayrokopter' jandarmanın envanterine girdi Jandarma envanterine yeni katılan hava aracı Cayrokopter' ilk kez Teknofest 2023'te sergilendi. Cayrokopter, trafik denetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, doğal afetler gibi birçok alanda kullanılabilecek.

DHA

Jandarma Genel Müdürlüğü envanterine yeni kattığı 'Cayrokopter'i ilk kez Teknofest 2023'te sergiledi.

'Cayrokopter' göçmen kaçakçılığıyla mücadele, havadan trafik ve asayiş denetimi ve doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi gibi görevlerde aktif şekilde kullanılacak.

Maliyeti diğer hava araçlarına göre oldukça düşük olan Cayrokopter'den şu an Jandarma envanterinde 3 adet bulunuyor.

İlerleyen dönemde bu sayının 6'ya yükselteceği öğrenildi.

"4 ila 6 saat arasında havada kalabilmektedir"

Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz, Cayrokopter'in 6 saat havada kalabildiğini söyleyerek şunları kaydetti:

Helikopterin atası sayılabilecek Cayrokopter döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracıdır. Düşük süratle uçabilen ve kısa mesafelere iniş kalkış yapabilen Cayrokopterlerin ilk prototipleri 1920'li yılların başında uçmaya başlamıştır. Envanterimizde bulunan Cayrokopterler tek motorlu olup 12 bin feet irtifaya tırmanma kabiliyetine sahiptir. Üzerine entegre edilen kamera sistemi ile görüntü anlık olarak yer istasyonlarına iletilmektedir. Uçulan irtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak 4 ila 6 saat arasında havada kalabilmektedir. Havadan trafik denetimi, havadan asayiş denetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, doğal afetlerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarında, yasadışı ekim alanlarının tespit edilmesi gibi görevlerde kullanılacaktır. Envanterimizde 3 adet Cayrokopter bulunmakta olup, ilerleyen dönemde sayının 8 adede çıkarılması planlanmaktadır. Cayrokopter eğitimi toplam 20 saat uçuş sürecinden oluşmakta olup, 13 saate ulaşan pilot kontrol uçuşunu gerçekleştirir ve devamında solo uçuşunu tamamlar. Müteakiben seyrüsefer eğitimlerine devam eder.

"Yakıt sarfiyatı ve bakımı da maliyet olarak oldukça düşük bir hava aracıdır"

Yavuz, Cayrokopter'in maliyetinin oldukça düşük olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: