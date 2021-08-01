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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 14:25
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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) olan ANKA’nın teslimatının devam ettiğini, bu kapsamda son olarak 2 adet ANKA-SİHA’nın daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

    Demir, Twitter hesabından, söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.

    "HAYIRLI OLSUN"

    Başkan Demir paylaşımında, "ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA’mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildi #1

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildi #2

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildi #3

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA-SİHA teslim edildi #4

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