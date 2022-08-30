Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip uçaklarımız, Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama geçişi yaptı.

26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılında 81 ilde anma törenleri gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçakları da 100.yıl anısına Kütahya ve Afyonkarahisar'da selamlama geçişi yaptı.

Büyüleyen gösteriyi, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyüleyen selamlama geçişi

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı anısına Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımızla Kütahya ve Afyonkarahisar’da selamlama/pasaj geçişi yapıldı."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 Ağustos selamlama geçişi gösterisi VİDEO

