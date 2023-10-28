Hava Kuvvetleri Komutanlığından Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri uçuşları Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların gerçekleştireceği gösteri uçuşlarının ayrıntılarını paylaştı.

AA

Türkiye, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümüne hazırlanıyor.

Yurt genelinde heyecanlı bir hava hakim.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların gerçekleştireceği gösteri uçuşlarının ayrıntılarını paylaştı.

SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'ndan uçuş gösterisi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Komutanlığa ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bugün ve yarın bazı şehirlerde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK bugün Samsun, Sivas ve Elazığ'da selamlama geçişi, yarın ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, Ankara merkez ile İstanbul'da Boğaz üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Yarın gökyüzü gösterileri göz dolduracak

Türk Yıldızları da yarın İstanbul Boğazı üzerinde uçacak.

Eskişehir, Batman, Konya ve Antalya'da muharip uçaklar, Kayseri, İzmir ve Yalova'da da uçaklar yarın gösteri düzenleyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)