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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiklerini duyurdu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak enerji rezervlerini bulmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara TSK'nın faaliyetleri de eklendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerçekleştirdiği son tatbikatın ardından, Hava Kuvvetleri de eğitim uçuşlarını bu bölgede yapıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE EĞİTİM UÇUŞLARI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir" denildi.

Hava Kuvvetleri'nden Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu