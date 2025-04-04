Hava sıcaklığının düşeceği İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Haber Merkezi

İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’da cuma günü hava sıcaklığı 16 derece olacak.

Megakent, hafta sonunu yağmurla geçirecek.

Cumartesi ve pazar günleri İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul’da hava sıcaklığı pazar günü 18 dereceye kadar yükselecek.

Yeni hafta ise soğuk havayla birlikte gelecek.

Hava sıcaklığının salı günü 10 dereceye düşmesi bekleniyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi ve salı günleri de kentte yağmur geçişleri görülecek.

ANKARA’DA DA YAĞMUR VAR

Başkent Ankara da hafta sonuna yağmurla girecek.

Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesi beklenen Ankara'da cumartesi ve pazar günleri yağmur görülecek.

Ankara, yeni haftaya parçalı bulutlu başlayacak ancak salı günü bir kez daha yağmur bekleniyor.