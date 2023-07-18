Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi: Türkiye'yi nasıl sıcaklar bekliyor Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşurken Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ensonhaber canlı yayınında son rakamları değerlendirdi. Çelik, yüksek sıcaklıkların önümüzdeki hafta da süreceğini ifade etti.

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Türkiye genelinde kavurucu sıcaklıklar etkili oluyor...

Geçtiğimiz günlerde bunaltıcı ve adeta nefes aldırmayan sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunarak saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkılmaması yönünde çağrı yaparken rüzgarın son birkaç gündür esmesi ile rahat bir nefes aldık.

Ancak bu zaman zaman serin olan güneşli hava yine etkisini bunaltan sıcağa bırakıyor.

Uzman isim Ensonhaber'e değerlendirdi

Ensonhaber Gündem Özel Programı'nda İlker Koç'un konuğu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik oldu.

Cengiz Çelik, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu sıcak havalara yönelik dikkat çeken yorumlar yaptı.

"Hafta sonu bazı yerlerde 45 derecenin üzerinde sıcaklıklar göreceğiz"

"Ölümcül sıcaklar gelecek mi? Ülkemizi nasıl günler bekliyor?" sorusuna yanıt veren Çelik şunları söyledi:

Güney bölgelerimiz mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde bir sıcaklık görecek. Artık iç bölgelerde mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde olacak. Hafta sonu bazı yerlerde 45 derecenin üzerinde sıcaklıklar göreceğiz.



Yapılan uyarılar özellikle İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan için geçerli. Akdeniz Havzası sıcak havalarla birlikte risk altında.

"İstanbul için hafta sonu 35-36 derece sıcaklık bekliyoruz"

İstanbul için hava durum tahmini yapan Çelik şöyle devam etti:

İstanbul için hafta sonu 35-36 derece sıcaklık bekliyoruz. Hissedilen sıcaklık öğle vakitlerinde daha yüksek olabilecek. Bu saatlerde dışarı çıkılmaması ya da şapka veya şemsiye kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kalp, tansiyon gibi rahatsızlığı olanlar bu saatlerde dışarı çıkmasınlar.

"Antalya 45 derecenin üstünü görebilir"

"Ege ve Akdeniz bölgesinde hava durumu nasıl olacak?" sorusunu da cevaplayan Çelik şu şekilde konuştu:

Hafta sonu Antalya 45 derecenin üstünü görebilir. Şehir merkezlerindeki termometrelerin biraz daha yüksek göstermesi normal çünkü onlar sıcak asfaltın olduğu yerlerde ölçüm yapıyor.

"Ortalama 30 derecelik bir sıcaklık bekliyoruz"

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde beklenen hava durumunu da açıklayan Çelik şu şekilde devam etti: