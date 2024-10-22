Havaalanlarında değişik yasaklar: Sarılmaya süre sınırı koyuldu

Haber Merkezi

Havaalanlarını kullanan sayısı her geçen yıl artıyor. Corona öncesi ve sonrası döneminde de hayli değişiklikler oldu ve herkesin kafası karıştı. Kimi uçağa sıvı almıyor, kimi az alıyor, kimi çok alıyor.

Bazı havaalanlarında kemerler ve laptoplar çıkarılıyor, bazılarında 23 kiloya kadar el bagajına izin veriliyor.

KURALLARDA FARKLAR VAR

1 Eylül’le birlikte Avrupa ve çeşitli ülkelerde farklı uygulamalar başladı. Örneğin Yeni Zelanda’nın Dunedin Havaalanı’nda vedalaşanların ya da buluşanların sarılmasına kısıtlama getirildi.

3 dakikadan uzun süre sarılmak yasaklandı ve her yere tabelalar konuldu. Gerekçe ise, kalabalık nedeniyle diğer insanlara "sarılma şansı" bırakılması. Havaalanı Müdürü Daniel de Bono, "Normalde aşk hormonu için 20 saniye yeterli. Sarılma ne kadar az olursa, o kadar çok yolcunun şansı da oluyor" açıklaması yaptı.

Hamburg ve Londra’daki havaalanlarında, sıvıların el çantasında kalmasına ve uçağa alınmasına izin veriliyor.

Ama sınır 100 mililitre. Bu alanlarda dizüstü bilgisayarların ambalajından çıkarılmasına gerek yok. Berlin-Brandenburg Willy Brandt havaalanında elektronik cihazların el bagajından çıkarılmasına gerek yok, aynı şekilde istenilen miktarda kozmetik malzemesi taşınabiliyor. Münih ve Brüksel’de de, yeni tip güvenlikli tarayıcılar sayesinde artık kemerlere kadar soyunmanız gerekmeyecek.

CAM KAVANOZ YASAĞI..

.Frankfurt Havaalanı’nda krem çikolatanın yolcu beraberinde uçağa alınması yasak. Nedeni ise cam kavanozu. Bunun yerine plastiğe doldurup götürebilirsiniz. Yoksa, gözünüzün önünde bunlar çıkarılıp çöpe atılıyor.

Hijyen malzemelerinin sıvı halini değil katı halini almanız gerekiyor. Bebek mamasını uçağa almaya izin veriliyor ama bunda da bir sınır var. Litrelerce mamayı alamıyorsunuz. Bazı havaalanlarında 100 mililitre sınırı var.

Bazı havaalanlarında bununla ilgili bilgi yok. Avrupa'daki birçok havaalanında yolcular bir kez, İstanbul'da ise iki kez aranıyor.AB’nin iç hat uçuşlarında yolcu beraberindeki çantaların ölçüsü 50 x 40 x 20 cm boyutlarında olacak. Bunun yanında küçük bir el çantası ve dizüstü bilgisayar uçağa alınabilecek. Charter uçuşları ya da ucuz havayollarında, çanta boyutları 40 x30 x 15 cm ile kısıtlanabilecek.

Birçok havaalanında ise, uçuş bilgilerinin yer aldığı kartların tamamen parçalanmadan yere atılması yasak. Burada kişiye özel bilgiler de olduğu için, kötü niyetlilerin eline geçmemesi gerektiği vurgulanıyor.British Airways’te el bagajı için 23 kiloya kadar izin veriliyordu. Ancak bu 10 kiloya indirilebilecek. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Lufthansa’da ise yolcu beraberindeki çantalarda sınır 10 kiloya çıkarılacak. 2 kiloluk bu artış da henüz netleşmedi.