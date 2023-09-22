Havacılık sektörünün cirosu ve istihdamı son 23 yılda hızla yükseldi Türkiye'de havacılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak, hizmet veren havacılık sektörünün cirosu 2003'ten bugüne 90 kat artış yaşadı.

AA

Havacılık sektörünün 2003'ten itibaren hızla büyümesi görevlilerin sayısal olarak da artmasına neden oldu.

Hava yollarında kaç pilotun görev yaptığı, bu pilotlarının kaçının yabancı olduğu ve birbirlerine olan oranı, yeni yayınlanan verilerle gözler önüne serildi.

Veriler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan elde edildi.

Sektörün 2003'te yaklaşık 65 bin olan çalışan sayısı 2021'de 253 bin 885'e ulaştı.

Havacılık sektörünün cirosu 2003'ten bugüne 90 kat arttı

2021 yılı sektör cirosu, 2003'ten itibaren Türk Lirası bazında 90 kat, dolar bazında ise kurdaki artışa rağmen 9 kat artış gösterdi.

Sektörde 2003'te 3,06 milyar lira olan ciro, 2021'de 272,6 milyar liraya yükseldi. Dolar bazında bakıldığında ise 2003'te 2,2 milyar dolar iken önceki yıl itibarıyla 20,50 milyar dolara çıktı.

217 hava taşıma işletmesi faaliyette

Türkiye'de 2022 yılı sonu itibarıyla 217 hava taşıma işletmesi faaliyet gösteriyor.

Bu işletmelerin bünyesinde 598 uçak, 181 hava taksi, 495 genel havacılık aracı, 399 balon ve 17 çok hafif olmak üzere toplam 1.690 hava aracı bulunuyor.

Hava yolu şirketlerinde 14 bin 55 pilot çalışıyor

Ülkedeki hava yolu şirketlerinde 14 bin 55 pilot çalışıyor. Pilot sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 10,4 arttı. Önceki yıl şirketlerde 12 bin 733 pilot görev yapıyordu.

Yabancı pilotların toplam içindeki oranı geriledi

Yabancı pilotların sayısı artsa da toplam içindeki oranında gerileme oldu. Bu gerileme, yerli pilot sayısındaki artıştan kaynaklandı.

Uçak ve helikopter pilotları arasında 2021'de 434 kişiyle yüzde 4 olan yabancı pilot oranı, 2022'de sayı 467'ye çıkmasına rağmen yüzde 3,9'a düştü.

Lisanslı teknik çalışanlarının toplam sayısında büyük artış yaşandı

Geçen yılın sonu itibarıyla 2 bin 24 hava trafik kontrolörü, 434 dispeçer, 4 bin 715 teknisyen, 620 hava trafik emniyeti elektronik personeli ve 581 havacılık bilgi yönetimi personeli olmak üzere diğer lisanslı teknik çalışanlarının toplam sayısı 8 bin 374'e ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)