Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda

Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda

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Sakarya'da meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan askerlerin cenazeleri bugün defnedildi.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan geriye kalan havai fişekler, kontrollü bir şekilde patlatılmak üzere güvenli alana götürülüyordu.

Hendek Belediyesi'ne ait araçla götürülen havai fişeklerin indirildiği anda büyük bir patlama meydana geldi ve 3 askerimiz ihmal nedeniyle şehit düştü.

Şehit olan askerlerimizin baba ocaklarında büyük bir yas hakim.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI

Patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

UZMAN JANDARMA KADEMELİ ÇAVUŞ MESUT YAZAR

Aynı patlamada şehit olan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze sırasında şehidin ailesi ve yakınları büyük acı yaşadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Aynı patlamada şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Manga için ise memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Manga'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Sümer Mahallesi 201. Sokak'taki baba ocağına götürüldü.

Burada, şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü.

Helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı İmaret Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga - VİDEO