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Haber Merkezi

Türkiye'nin atılım hikayesi yaklaşık 20 yıl önce başladı.

AK Parti hükümetleri ile hemen her alanda başlayan yenilikçi, teknolojik ve modern yatırımlar, kısa sürede meyvelerini vermeye başladı.

Ulaşım alanı da bu kapsamda en dikkat çeken alanlardan biri oldu.

Yeni yollar, devasa köprüler ve tüneller, hızlı tren ağı, deniz ve hava yolu...

MUHALEFETİN HEDEF ALDIĞI İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANI PROJELERİ

Tüm bu tarihi projeler art arda gelirken muhalefet, yine en çok bu alanda hükümeti hedef aldı.

Havacılık alanında en büyük projelerin başında İstanbul Havalimanı geliyordu.

Muhalefetin toptan karşı çıktığı bu projenin yanında Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da kapasite artırma projeleri başladı.

'DAĞ OLMAYAN YERDE TÜNEL Mİ YAPILIR' İTİRAZLARI

Muhalefetin hedefindeki bu projelerden Sabiha Gökçen'de pist kapasitesini artırmak, İstanbul Havalimanı'nda trafiği rahatlatmak için yapılan tüneller, en belirgin itirazlara sebep oldu.

Muhalif figürler, inşa edilen tünelleri "Dağ olmayan yere tünel mi yapılır" sözleriyle eleştirdi.

Cehaletleri ile dalga konusu olan bu figürlerin itirazlarına cevap olabilecek en iyi görüntüler bu günlerde ortaya çıkıyor.

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HEM HAVA HEM KARA TRAFİĞİ AKIYOR

İnşa edilen tüneller sayesinde bir yandan şehrin trafiği akmaya devam ederken bir yandan da tünellerin üzerinde hava trafiği canlı bir şekilde ilerliyor.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan, uçakların tünelin üstünden geçen pistlerde araçların da tünelin içinden yoluna devam ettiği bir görüntü beğeni topladı.