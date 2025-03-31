Havayollarında yolcu hakları tamamen dijital platformda

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve izlenemez hiçbir alan bırakmamak için önemli bir adım attığını belirtti. KDM-ERP (ctm.shgm.gov.tr) sistemiyle entegre edilen Yolcu Hakları Modülü’nün, yolcu şikayet ve taleplerini dijital ortamda tek bir noktadan etkin bir şekilde yöneteceğini ifade etti.

TALEPLER TEK TIKLA İLETİLEBİLECEK

Bakan Uraloğlu, bu dijital sistem sayesinde havayolu işletmeleri, vatandaşlar ve SHGM’nin daha verimli bir şekilde bir araya geldiğini vurgulayarak, "Yolcular artık taleplerini yalnızca SHGM'ye iletebilecek ve süreci tek tıkla başlatabilecek" şeklinde konuştu.

"SÜRECE SHGM DOĞRUDAN DAHİL OLACAK"

KDM-ERP sistemi üzerinden yapılan başvuruların ilk etapta havayolu şirketi tarafından değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, "Yolcu ile havayolu şirketi arasında bir anlaşmazlık durumunda, sürece hemen SHGM dahil olacak" dedi.

"FİZİKİ EVREAK VE E-POSTA DÖNEMİ GERİDE KALDI"

Yeni sistemin başvuru süreçlerini hızlandıracağını ifade eden Uraloğlu, "Fiziki evrak ve e-posta kullanımı sona erdi. Artık tüm talepler ve şikayetler, yalnızca KDM-ERP sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak" şeklinde konuştu.

"SİVİL HAVACIKIKTA DENETİMSİZ ALAN KALMAYACAK"

KDM-ERP sisteminin yalnızca yolcu hakları başvuruları için değil, havacılıkla ilgili tüm süreçlerin dijital ortamda yönetilmesini sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu sistemle havacılık sektöründeki her süreç merkezi bir yapıya kavuşacak. Artık denetimsiz, izlenemez hiçbir alan kalmayacak" açıklamasını yaptı.

YILDA 1 MİLYON BAŞVURU BEKLENİYOR

2024'te SHGM’ye yapılan yolcu başvurularının yaklaşık 18 bin olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar yükselmesini öngörüyoruz. Çünkü artık doğrudan havayolu şirketlerine yapılan başvurular da bu platform üzerinden yapılacak. Sistem daha geniş bir kapsama sahip olacak.

YOLCU HAKLARINDA DİJİTALLEŞMEDE ÖNCÜ BİR ADIM

Avrupa Birliği ülkelerinde benzer çevrimiçi başvuru sistemlerinin bulunduğunu ancak Türkiye'nin geliştirdiği sistemin daha kapsamlı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yolcular, havayolu işletmeleri ve idareyi tek bir platformda birleştirerek, yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir model oluşturduk" diye konuştu.