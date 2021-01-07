Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan Boğaziçili öğrenci Havin Özcan, gözaltından çıktığında açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan eylemlerde birçok kişi gözaltına alındı. Eylemlerde gözaltına alınan Boğaziçili öğrenci Havin Özcan, gözaltı çıkışında açıklama yaptı.

Çıkışta LGBT bayrağı açan gözaltına ters kelepçeyle alındığını söyleyerek, içeride tacize uğradıklarını iddia etti.

Özcan açıklamalarında, "Tacize uğradım arkadaşımla beraber. Sonrasında hukuksuz bir şekilde ters kelepçe yapıldı. Sürekli bileklerimiz sıkıldı, ama doktorlar bilerek muayene tutanaklarına yazmadılar.

Havin Özcan: Gözaltında tacize uğradım İZLE



"POLİS 'SİZE JOPU SOKACAĞIM' DEDİ"

Sonra nezarethaneye getirildiğimizde, 5 polis gelip beni tecavüzle test ettiler. 'Jop'u nerene sokayım?', 'Gerçi sen ondan da zevk alırsın' gibi şeyler söylediler. Çıplak aramaya dayatıldım zorla. Yerlerde avuçlanarak ellendim.

İki gün sonra hastaneye gittiğimizde tekrar bir polis bize 'Size jopu sokacağım.' dedi. Kamera kayıtlarında var hepsi." ifadelerini kullandı.