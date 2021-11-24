Meclis Genel Kurulu'nda çekilen kurada Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine seçildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da daha önce HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'den boşalan üyelik için seçim yapıldı.

SEÇİM İKİ TURDA YAPILDI

Seçime Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik aday olarak katıldı. Yapılan gizli oylamada ilk turda gerekli oy çoğunluğu yakalanamadı. Yapılan ikinci tur oylamada adaylar gerekli olan 360 oyu alamadı.

327 OYLA HAVVANUR YURTSEVER SEÇİLDİ

İkinci tur oylamada Timur Borahan 14, Mustafa Halit Çelik 5, Havvanur Yurtsever ise 327 oy aldı. En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı.

Buna göre; Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR

Havvanur Yurtsever, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Selanik göçmeni olup Samsunlu olan Yurtsever, 1996 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1997 yılından bu yana kurucusu ve ortağı bulunduğu hukuk bürosunda Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Hukuk Üstünlüğü Platformunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2008 yılında Ak Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve son dönemde İlçe Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevinde bulundu.

Havvanur Yurtsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği, Zeytinburnu Belediyesi Meclis üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.