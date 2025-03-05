Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 12'nci patlama

İHA

Kilauea Yanardağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hawaii eyaletinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır.

1983 yılından bu yana ara ara faaliyete geçen ve dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Kilauea, günümüze kadar yakınında bulunan birçok yerleşim birimine zarar vermiştir.

BİR PATLAMA DAHA OLDU

ABD'nin Hawaii Adası'nda bulunan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde, sabah saatlerinde patlama gerçekleşti.

TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Yanardağ, Aralık'tan bu yana 12'nci patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav püskürttü.

Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

700'Ü AŞKIN EVİ YOK ETTİ

Öte yandan 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar, 700'den fazla evi yok etmişti.