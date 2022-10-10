Hayati Yazıcı: Mevsimlik işçilerin taleplerini tatmin edecek şekle dönüştürmeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Mevsimlik işçilerin taleplerini belli ölçüde, onları da tatmin edecek bir şekle dönüştürmek gerekir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, çalışma hayatı ile ilgili planlanan düzenlemeler hakkında konuştu.

Yazıcı, vizyoner olarak yola çıktıklarını, bu şekilde devam ettiklerini belirterek, "Düzenlemeler kapsamında şu veya bu sebeple dışarıda kalmış, buna benzer durumları derleyip toparlıyoruz, bir pakete dönüştürüyoruz. Çözümünü sağlamak üzere yasal düzenleme gerekiyorsa Meclis'e sevk ediyoruz, idari işlemleri yapılması mümkün ise idari işlemle çözüm üretiyoruz. İhtiyaçlar sonsuz, imkanlar sınırlı. İhtiyaçların çeşitliliğine, genişliğine baktığımız zaman imkanlara göre bir planlama yapıyoruz. Öncelikleri belirliyoruz, buna göre çözüm üretiyoruz. Bu alanlarda da yaptığımız çözüm üretmeler, davranış biçimi ve vizyonerlik demek gerekirse vizyonerliğimizin ana çerçevesi, ifade etmeye çalıştığım kapsamda düzenlemeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız olmak üzere Ticaret Bakanlığı'nın ve değişik bakanlıkların taleplerini içeren bir paket de bugün, yarın Meclis gündeminde olacak." dedi.

"EYT, bizim zamanımızda ortaya çıkmadı"

Sorunların tamamını birden çözmenin imkansız olduğunu kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:

"Hükümetimiz, partimiz bu konuları ele alıyor, imkanlara göre çözüm üretiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Türkiye'nin bugünkü konusu değil. Bizim zamanımızda da ortaya çıkmış bir konu değil. Bizden önceki hükümetler zamanında yapılmış düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu tamamen iflasa, ödeme yapamaz duruma getirecek bir uygulama sonucuna yol açmış bu alanla ilgili yasal düzenleme yapıp, standarda kavuşturmayı hedefledik ve bunu gerçekleştirdik. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak nitelendirilen bu kesim ile ilgili çalışmayı Sosyal Güvenlik Bakanı'mız yürüttü. Bu süreçlerde de bir eksiklik varsa hem kabinede hem müzakere edilirken hem de belli platformlarda bu tür düzenlemeler irdeleniyor, değişik kurumların gözüyle bir kez daha bakılıp gözden geçiriliyor ve en sonunda da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na, sonra da Genel Kurul'da düzenliyoruz."

"Düzenleme kadro vereceğiz anlamında değil"

Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerle ilgili de konuşan Yazıcı, "Çaykur'da mevsimlik çalışanların önemli bir sorunu var. Bunları kadroya geçirmek, sürekli çalışanlarla aynı duruma getirmek; elbette ki çok doğru olduğu söylenemez fakat 'Bunların hiç sorunu yok' demek de doğru bir şey değil. Mevsimlik işçilerin taleplerini belli ölçüde, onları da tatmin edecek bir şekle dönüştürmek gerekir. Çünkü daha önce bunlar, 4 ay çalışıyordu. Başbakan yardımcılığım döneminde, Devlet Personel Başkanlığı da bana bağlıydı; bu sorunu taşıdık, tartıştık. Bunların çalışmalarını 6 aya çıkardık. İkramiye almak suretiyle yıllık çalışmaları, 8 aya ulaşıyor. Sağlık primleri ödeniyor. Çalışmaları, askıda. Askıda olmasına rağmen başka bir yerde de çalışamıyorlar, bu tür sorunlar var. İnşallah o alanı da en azından söylemde ortaya konan sorunları hafifletici bir düzenleme getirilir." dedi.