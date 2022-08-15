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    Hayati Yazıcı'dan Suriye ile diyalog açıklaması

    Hayati Yazıcı'dan Suriye ile diyalog açıklaması

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada, "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 21:33
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    Türkiye, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası büyük bir göç yükü altına girdi.

    Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik düzenlenen operasyonlarla, Suriye sınırında bir terör koridoru oluşmasına izin verilmedi.

    Bu süreçler yaşanırken iç savaşın 11'nci yılında Türkiye ve Suriye arasında diplomatik seviyede görüşmeler başladı.

    Son olarak geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili, Esad yönetimiyle istihbaratlar arasında geçmişte görüşmeler olduğunu söyledi.

    AK Partili Yazıcı'dan açıklama geldi

    Diplomasi trafiğinde tüm bu süreç yaşanırken, görüşmelerle ilgili önemli bir açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

    AK Parti'nin 21'nci kuruluş yıl dönümü için hazırlanan program öncesi NTV'de soruları yanıtladı.

    "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir"

    Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir." ifadelerini kullandı.

    Yazıcı ayrıca yaptığı açıklamada çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.

    Hayati Yazıcı: Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir seviyesi de yükselebilir

    Görüşmeler tekrar başladı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra görüşmelerde kesintiler olup şimdi tekrar başladığını belirterek "Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer Esad ile cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte. Daha sonra kesintiler oldu şimdi tekrar başladı." dedi.

    Hayati Yazıcı dan Suriye ile diyalog açıklaması #1

    Bahçeli: Atılan adımlar isabetli

    Konuyla ilgili ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'den süreç için izlenen yol haritasına destek geldi.

    "Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir." diyen MHP Lideri Bahçeli, Türkiye ve Suriye arasında siyasi diyalog ciddiye alınmalıdır açıklamasında bulundu.

    Hayati Yazıcı dan Suriye ile diyalog açıklaması #2

    Hayati Yazıcı dan Suriye ile diyalog açıklaması #3


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