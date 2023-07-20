Hayati Yazıcı'nın annesi vefat etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, hayatını kaybetti. Anne yazıcının cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

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AK Parti'nin önemli isimlerinden Hayati Yazıcı'nın acı günü...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı hayata gözlerini yumdu.

Anne Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti

Anne Yazıcı'nın 96 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Fatma Yazıcı'nın cenaze töreninin İstanbul'da yapılacağı öğrenildi.

Yazıcı'nın cenazesi, 21 Temmuz'da cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bakan Koca duyurdu

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı ’nın annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın HayatiYazıcı ’nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Bey'e, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.