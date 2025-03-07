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Haber Merkezi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bulunduğu için herkesi sevindiren Ece'nin hayatını kaybetmesi, tüm Türkiye'yi üzdü.

Hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimardan geriye yarışma programına katıldığı görüntüler kaldı.

EN BÜYÜK HAYALİNİ DE AÇIKLAMIŞ

Ece Gürel’in yıllar önce televizyonda katıldığı bir yarışma programından görüntüleri ortaya çıktı.

Programda, 1989 doğumlu olduğunu ve 3 üniversite bitirdiğini söyleyen Ece Gürel, astrolojiye çok meraklı olduğunu ve hayalinin Avustralya’ya gitmek olduğunu anlatmış.

"ÇOK ŞEY BİLİYORSUNUZ"

Süper Bulmaca isimli programın sunucusunun da "Astroloji ile bayağı ilgileniyorsunuz, araştırmışsınız belli. Çok şey biliyorsunuz." demesi dikkat çekti.