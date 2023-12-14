Hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez için Meclis'te tören Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Bitmez'in cenazesi, TBMM'ye getirildi. Cenaze törenine Deblet Bahçeli, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere Meclis'te yer alan milletvekillerin tamamı katıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TBMM'deki bütçe görüşmeleri üzücü bir ana sahne oldu...

Bütçe görüşmeleri sırasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, fenalaşarak yere yığıldı.

Düşerken kafasını vuran Bitmez'e İyi Partili doktor vekil Turhan Çömez'in ilk müdahalesinin ardından, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu kritik olan Bitmez'e dair acı haberi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Fahrettin Koca, Milletvekili Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

"Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti"

Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi:

Hasan Bitmez’in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti.

Mecliste cenaze töreni düzenlendi

Hasan Bitmez için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı.

TBMM Genel Kurulu da bugün çalışmama kararı aldı, milletvekilleri cenaze törenine katıldı.

Bitmez'in cenazesi defnedilmek üzere Meclis'teki törenin ardından İstanbul'a götürülecek.