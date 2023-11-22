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Hayatta Her Şey Var programına damga vuran olay: Hamileyken aldatılan ve dayak yiyen kadın anlattı...

Hayatta Her Şey Var programına damga vuran olay: Hamileyken aldatılan ve dayak yiyen kadın anlattı... Programda kendisini aldatan eşinden defalarca şiddet gördüğünü anlatan kadın, gözyaşlarına boğuldu. Aynı zamanda talihsiz kadın eşinin, sevgilisi tarafından kışkırtıldığı için birçok kez dayak yediğini vurguladı.