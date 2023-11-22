Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında ilginç anlar yaşandı.
Programa bağlanan ismini vermek istemeyen kadın, eşinin kendisini aldattığını ve şiddet gördüğünü anlattı.
Hamileyken aldatıldı
14 aylık evli olan ve 3 ay önce de bebeğini kucağına alan kadın, hamileyken aldatıldığını ve hala daha aldatıldığını söyledi.
Eşinin aynı işyerinde çalıştıkları kişiyle beraber olduğunu söyleyen kadın, yaşadığı süreci de anlattı.
Sevgilisi kışkırttı, karısını dövdü
Buna göre, sevgilisi tarafından kışkırtılan koca, karnı burnunda eşini defalarca dövdü.
Doğum sonrasında kucağında bebeği varken dayak yiyen kadın, çocuğunun da bu esnada etkilendiğini anlattı.
"Bizden olur mu"
Olayları dile getirirken gözyaşlarına boğulan kadın, "bizden olur mu?" sorusunu yöneltti.
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