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Haydar Dede Türbesi'nde bir kişi kadına şifa için metan gazı koklattı

Haydar Dede Türbesi'nde bir kişi kadına şifa için metan gazı koklattı Haydar Dede Türbesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, metan gazı koklatarak şifa dağıttığını söyleyen bir kişiye inanan kadın baygınlık geçirdi..