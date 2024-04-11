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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti..
Kırıkkale'de bulunan Haydar Dede Türbesi'nde çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir kadın ölümden döndü.
Türbede şifa dağıttığını söyleyen bir kişi, yerden açtığı bir delikten gelenlere metan gazı koklatıyorlar..
Bunun şifalı olduğuna inananlar da türbeye akın ediyor.
Şifayı metan gazında aradılar
Olay bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüyle ortaya çıktı.
Görüntülerde delikten aşağıya yüz üstü yatarak bakarak ve metan gazı koklayan kadın, bir süre baygınlık geçirdi..
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