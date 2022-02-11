Haydar Dümen kimdir, kaç yaşında, öldü mü? Soru cevaplarıyla meşhurdu...

Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, hayatını kaybetti. Kendisine sorulan cinsel sorular ve verdiği yanıtlarla milyonların hafızasına kazınan Haydar Dümen kimdir, kaç yaşındaydı?

Uzman psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.

Emekliliğini cinsel yaşam konusundaki sorunlara ayırarak halkın sorularını mizahi bir dille yanıtlayan Haydar Dümen, koronavirüs tedavisi görüyordu.

91 yaşına yaşama veda eden Dümen'in hayatına dair bilgiler, milyonların merak konusu oldu.

Peki Haydar Dümen kimdir, öldü mü? Haydar Dümen kaç yaşındaydı, mesleği nedir? İşte hakkında merak edilenler...

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Uşak'ın İkisaray köyünde doğan Haydar Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu.

25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

CİNSELLİK MİZAHIYLA BİLİNİYORDU

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahipti.

Kendisine yöneltilen en absürt sorulara verdiği yanıtlarla olduğu kadar Türkiye'de yıktığı tabularla da bir efsaneye dönüştü.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtuldu.

91 YAŞINDA ÖLDÜ

Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Dümen'in cenazesi dün defnedildi.

91 yaşındaki Haydar Dümen'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.