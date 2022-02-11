Haydar Dümen yaşamını yitirdi

Posta gazetesinde cinsellik üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan Haydar Dümen, 92 yaşında koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Türkiye onu Posta gazetesinde kaleme aldığı cinsellik yazılarıyla tanıdı.

Cinsellik üzerine yazdığı yazıların yanında hayvanlara olan ilgisiyle de tanınan bir isimdi Haydar Dümen.

Türkiye'de yeniden etkisini göstermeye başlayan koronavirüs, Haydar Dümen'e de bulaştı.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 92 yaşındaki Haydar Dümen, 10 Şubat akşamı hayatını kaybetti.

Haydar Dümen'in cenazesi, koronavirüs önlemleri altında toprağa verildi.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR

15 Haziran 1930'da Uşak'ta hayata gözlerini açan Haydar Dümen, 1948 yılında Afyon Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam eden Dümen, 1955 yılında mezun oldu, 1958'de ise nöropsikiyatri uzmanı oldu.

25 YIL KAMUDA GÖREV YAPTI

25 yıl boyunca kamuda görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Haydar Dümen, Posta gazetesinde cinsellik üzerine uzun yıllardır yazılar kaleme alıyordu.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Tarihler 29 Mart 2010'u gösterdiğinde Haydar Dümen'e silahlı saldırı girişimi düzenlenmişti.

Saldırganın silahının tutukluluk yapması sonrasında korumalar araya girerek Haydar Dümen'i kurtarmıştı.