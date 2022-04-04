Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu

Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 297 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturmasının ardından bölgeye, çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

İstanbul Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası yapan 297 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu.

Yaşanan olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

"YÜK GEMİSİ İÇİN ÇOK SAYIDA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ"

Açılamada şu şekilde:

"Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi."